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Решетников заявил о разрушении биржевого механизма валютного курса в России

Решетников заявил о разрушении биржевого механизма валютного курса в России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Решетников заявил о разрушении биржевого механизма валютного курса в России

Биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен, из-за чего рынок гораздо более волатильный, сообщил журналистам министр экономического развития... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:17+0300

2025-02-24T12:17+0300

2025-02-24T12:17+0300

экономика

финансы

рынки

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевой механизм валютного курса в России фактически разрушен, из-за чего рынок гораздо более волатильный, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года после того, как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов", - сказал глава Минэкономразвития. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

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финансы, рынки