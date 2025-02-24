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Лавров встретился с главой МИД Турции в Анкаре
Лавров встретился с главой МИД Турции в Анкаре - 24.02.2025, ПРАЙМ
Лавров встретился с главой МИД Турции в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:28+0300
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале. Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины. Кроме того, визит проходит на фоне стремления Москвы наладить контакты с новыми властями в Дамаске, Турция же после ухода Башара Асада имеет более тесные связи с сирийской стороной. Источник в МИД Турции сообщал РИА Новости, что Фидан рассчитывает обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. В администрации турецкого лидера, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также примет Лаврова.
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россия, сергей лавров, турция, реджеп тайип эрдоган, визит
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, визит
Лавров встретился с главой МИД Турции в Анкаре
Сергей Лавров встретился с МИД Турции для осуждения политических вопросов
АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.
Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
Кроме того, визит проходит на фоне стремления Москвы наладить контакты с новыми властями в Дамаске, Турция же после ухода Башара Асада имеет более тесные связи с сирийской стороной.
Источник в МИД Турции сообщал РИА Новости, что Фидан рассчитывает обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.
В администрации турецкого лидера, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также примет Лаврова.
Эрдоган примет Лаврова в Анкаре, сообщила администрация президента Турции