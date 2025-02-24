https://1prime.ru/20250224/lavrov-855194885.html

Россия продолжит контакты с США, заявил Лавров

Россия продолжит контакты с США, заявил Лавров - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит контакты с США, заявил Лавров

Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:58+0300

2025-02-24T11:58+0300

2025-02-24T11:58+0300

политика

россия

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сергей лавров

вашингтон

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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля появилась возможность "иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, сохраняются". "Но без нормального диалога не будет ясно, сможем ли мы эти противоречия сгладить или нет. Мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами. Об этом есть соответствующая договорённость", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://1prime.ru/20250224/lavrov-855191482.html

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россия, мид, сергей лавров, вашингтон