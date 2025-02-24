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Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине
Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:08+0300
2025-02-24T12:08+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров. По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
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россия, украина, общество
РОССИЯ, УКРАИНА, Общество
12:08 24.02.2025
 
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине

Лавров: РФ прекратит боевые действия на Украине, когда переговоры дадут результат

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров.
По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
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