https://1prime.ru/20250224/lavrov-855195289.html
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине
Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:08+0300
2025-02-24T12:08+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров. По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
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РОССИЯ, УКРАИНА, Общество
Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине
Лавров: РФ прекратит боевые действия на Украине, когда переговоры дадут результат
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров.
По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины