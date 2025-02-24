https://1prime.ru/20250224/lavrov-855195570.html

Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона

Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона - 24.02.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона

В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:15+0300

2025-02-24T12:15+0300

2025-02-24T12:15+0300

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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Насчёт встреч с американцами после переговоров в Эр-Рияде мы договорились о восстановлении каналов общения по всем вопросам и двусторонним связям в самых разных областях и по международным делам, включая Украину, американцы должны своего специального представителя для этой цели определить. И по Ближнему Востоку, разумеется. Но самое простое, несложное, это наладить нормальную работу посольств. Российского в Вашингтоне и американского в Москве", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.

https://1prime.ru/20250224/lavrov-855194885.html

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россия, сша, сергей лавров, мид