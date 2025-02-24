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Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона
Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона - 24.02.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона
В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:15+0300
2025-02-24T12:15+0300
политика
россия
сша
сергей лавров
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Насчёт встреч с американцами после переговоров в Эр-Рияде мы договорились о восстановлении каналов общения по всем вопросам и двусторонним связям в самых разных областях и по международным делам, включая Украину, американцы должны своего специального представителя для этой цели определить. И по Ближнему Востоку, разумеется. Но самое простое, несложное, это наладить нормальную работу посольств. Российского в Вашингтоне и американского в Москве", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
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россия, сша, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД
12:15 24.02.2025
 
Лавров рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона

Лавров: США и РФ договорились восстановить каналы связей по всем направлениям

© Фото : Telegram/МИД РоссииС.В.Лавров принимает участие в первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ
С.В.Лавров принимает участие в первом пленарном заседании СМИД ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Telegram/МИД России
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. В ходе переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о налаживании каналов связей по всем направлениям, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Насчёт встреч с американцами после переговоров в Эр-Рияде мы договорились о восстановлении каналов общения по всем вопросам и двусторонним связям в самых разных областях и по международным делам, включая Украину, американцы должны своего специального представителя для этой цели определить. И по Ближнему Востоку, разумеется. Но самое простое, несложное, это наладить нормальную работу посольств. Российского в Вашингтоне и американского в Москве", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Россия продолжит контакты с США, заявил Лавров
11:58
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей ЛавровМИД
 
 
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