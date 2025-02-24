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Эрдоган проводит переговоры с Лавровым в Анкаре - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган проводит переговоры с Лавровым в Анкаре
Эрдоган проводит переговоры с Лавровым в Анкаре - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эрдоган проводит переговоры с Лавровым в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщили РИА Новости в | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:19+0300
2025-02-24T14:19+0300
россия
турция
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. Лавров прибыл в Анкару вечером 23 февраля. В понедельник состоялись переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. "Переговоры начались", - сообщили в канцелярии.
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россия, турция, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган
14:19 24.02.2025
 
Эрдоган проводит переговоры с Лавровым в Анкаре

В Анкаре начались переговоры Лаврова с Эрдоганом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре, сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
Лавров прибыл в Анкару вечером 23 февраля. В понедельник состоялись переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.
"Переговоры начались", - сообщили в канцелярии.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
Турция сообщила о готовности принять встречу представителей России и США
22 февраля, 12:48
 
РОССИЯТУРЦИЯСергей ЛавровРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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