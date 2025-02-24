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Лидер ХДС/ХСС предлагает поставить Украине ракеты Taurus

Лидер ХДС/ХСС предлагает поставить Украине ракеты Taurus - 24.02.2025, ПРАЙМ

Лидер ХДС/ХСС предлагает поставить Украине ракеты Taurus

Фридрих Мерц, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который наверняка будет... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T06:16+0300

2025-02-24T06:16+0300

2025-02-24T06:16+0300

экономика

мировая экономика

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БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Фридрих Мерц, лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который наверняка будет следующим канцлером страны, считает, что рано или поздно отношения с Россией придется налаживать, но пока предлагает продолжать поддержку Украины и даже поставить ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов. Менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Россией. Тем не менее, по мнению Мерца, сейчас Германии необходимо защищать "свободное и демократическое общество". Соответственно, Мерц, как и Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus, чего Шольц всячески избегал. Ранее Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Что же касается недавних посреднических инициатив администрации президента США Дональда Трампа, Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы. Тем не менее на недавней Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами. В ходе многочисленных выступлений Мерц неоднократно подчеркивал необходимость выработки общеевропейского подхода к урегулированию украинского конфликта. Выработка подобной позиции важна Мерцу и для возможного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией. Несмотря на то что Мерц в ходе своей предвыборной кампании многократно критиковал энергетическую политику правительства Шольца, он не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем. По словам лидера ХДС/ХСС, возвращения к российскому газу "в обозримом будущем" не будет, но он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа. В целом же Мерц неоднократно обещал больше не закрывать никаких электростанций, пока к сети не будут подключены новые электростанции взамен закрываемых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, украина, сша, германия, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп