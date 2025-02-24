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В России снизился средний размер лимитов по кредитным картам - 24.02.2025, ПРАЙМ
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В России снизился средний размер лимитов по кредитным картам
В России снизился средний размер лимитов по кредитным картам - 24.02.2025, ПРАЙМ
В России снизился средний размер лимитов по кредитным картам
Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России в январе 2025 года сократился на 5,1% по сравнению с декабрем 2024 года - до 95,6 тысячи... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:26+0300
2025-02-24T11:26+0300
экономика
финансы
россия
банки
нбки
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России в январе 2025 года сократился на 5,1% по сравнению с декабрем 2024 года - до 95,6 тысячи рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 95,6 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,1% (в декабре 2024 года - 100,8 тысячи рублей)", - говорится в пресс-релизе. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в январе 2025 года, напротив, вырос на 11,9% (в январе 2024 года - 85,4 тысячи рублей), отмечает НБКИ. В свою очередь среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов). В региональном разрезе наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам среди 30 лидеров в январе текущего года отмечен в Москве (123,4 тысячи рублей), Московской области (113,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (108,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (104,7 тысячи рублей) и Ленинградской области (100,5 тысячи рублей). При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 лидеров в этом типе розничных кредитов) в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года была зафиксирована в Тульской области (-10,2%), Москве (-8,3%), Свердловской области (-7,7%), а также Приморском (-7,3%) и Красноярском (-6,7%) краях. "Снижение среднего размера лимитов по картам наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт. Во многом такая динамика выдачи и лимитов в данном сегменте является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, россия, банки, нбки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, НБКИ
11:26 24.02.2025
 
В России снизился средний размер лимитов по кредитным картам

НБКИ: средний размер лимитов по кредитным картам в России снизился на 5,1%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк" Денежные купюры, монеты и кредитные карты
 Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в России в январе 2025 года сократился на 5,1% по сравнению с декабрем 2024 года - до 95,6 тысячи рублей, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 95,6 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,1% (в декабре 2024 года - 100,8 тысячи рублей)", - говорится в пресс-релизе.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в январе 2025 года, напротив, вырос на 11,9% (в январе 2024 года - 85,4 тысячи рублей), отмечает НБКИ. В свою очередь среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 651 балл (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов).
В региональном разрезе наибольший средний размер лимитов по выданным кредитным картам среди 30 лидеров в январе текущего года отмечен в Москве (123,4 тысячи рублей), Московской области (113,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (108,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (104,7 тысячи рублей) и Ленинградской области (100,5 тысячи рублей).
При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимитов по кредитным картам (среди 30 лидеров в этом типе розничных кредитов) в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года была зафиксирована в Тульской области (-10,2%), Москве (-8,3%), Свердловской области (-7,7%), а также Приморском (-7,3%) и Красноярском (-6,7%) краях.
"Снижение среднего размера лимитов по картам наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт. Во многом такая динамика выдачи и лимитов в данном сегменте является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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