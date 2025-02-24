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Глава ЕК фон дер Ляйен отправится на Украину

Глава ЕК фон дер Ляйен отправится на Украину - 24.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК фон дер Ляйен отправится на Украину

Члены Европейской комиссии во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен отправятся в понедельник на Украину, чтобы объявить о поддержке киевского режима, а | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:30+0300

2025-02-24T00:30+0300

2025-02-24T00:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Члены Европейской комиссии во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен отправятся в понедельник на Украину, чтобы объявить о поддержке киевского режима, а также анонсировать новую помощь. К Фон дер Ляйен в Киеве присоединится глава Евросовета Антониу Кошта, который после назначения на свой пост в вопросе Украины полностью следует в фарватере главы Еврокомиссии. Ранее глава Еврокомиссии в ходе встречи в Брюсселе со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом заявила о намерении ЕС продолжать укреплять военные возможности Киева и полностью обеспечивать европейский вклад в финансирование военной помощи. Она также выразила желание ЕС работать с США по обеспечению "прочного мира" на Украине и гарантий безопасности Киева. Фон дер Ляйен и Кошта в Киеве планируют встретиться с Владимиром Зеленским и провести совместное заседание украинского кабинета министров и коллегии ЕК по "обеспечению будущего Украины". В ЕК ранее заявляли, что ЕС профинансировал помощь Киеву за последние три года уже на 135 миллиардов евро, включая почти 50 миллиардов – военной помощи. В настоящее время обсуждает пакет военной помощи на 2025 год, который может, по разным оценкам, составить от шести до десяти миллиардов евро. Он включит поставки оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение подготовки украинских военных в Европе. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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мировая экономика, сша, украина, рф, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, мид рф, мид