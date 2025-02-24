https://1prime.ru/20250224/makron-855214399.html
Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России
Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:19+0300
2025-02-24T21:19+0300
2025-02-24T21:19+0300
эммануэль макрон
франция
замороженные российские активы
санкции против рф
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. "Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.
https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html
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эммануэль макрон, франция, замороженные российские активы, санкции против рф
Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, санкции против РФ
Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России
Макрон: забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву
ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву.
"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х.
По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву