https://1prime.ru/20250224/makron-855214399.html

Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России

Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:19+0300

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2025-02-24T21:19+0300

эммануэль макрон

франция

замороженные российские активы

санкции против рф

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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву. "Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", - сказал Макрон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Трансляцию вел Елисейский дворец в Х. По его словам, вопрос замороженных российских активов должен стать частью мирных переговоров по Украине.

https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html

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эммануэль макрон, франция, замороженные российские активы, санкции против рф