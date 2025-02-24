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Макрон оценил перспективы возобновления диалога с Путиным - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Макрон оценил перспективы возобновления диалога с Путиным
Макрон оценил перспективы возобновления диалога с Путиным - 24.02.2025, ПРАЙМ
Макрон оценил перспективы возобновления диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:58+0300
2025-02-24T23:58+0300
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 24 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. "Первое: я всегда думаю, что это хорошо – вести дискуссии с другими лидерами, и особенно когда вы не соглашаетесь… Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
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франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
23:58 24.02.2025
 
Макрон оценил перспективы возобновления диалога с Путиным

Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для возобновления диалога с Путиным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 24 фев – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "есть хорошие причины" для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Первое: я всегда думаю, что это хорошо – вести дискуссии с другими лидерами, и особенно когда вы не соглашаетесь… Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с американским президентом в Вашингтоне. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Вчера, 23:47
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
 
ФРАНЦИЯРОССИЯВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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