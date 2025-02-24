https://1prime.ru/20250224/markirovka-855213057.html
Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей
Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей - 24.02.2025, ПРАЙМ
Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей
Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов кондитерских изделий и компонентов... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:33+0300
2025-02-24T20:33+0300
2025-02-24T20:33+0300
экономика
россия
маркировка товаров
кондитерские изделия
автозапчасти
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов кондитерских изделий и компонентов транспортных средств, следует из документов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации. "Провести с 1 марта по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в одном распоряжении правительства. В пресс-службе кабмина уточнили, что постановление устанавливает сроки проведения добровольного эксперимента по маркировке шоколада, мучных кондитерских изделий, желе, мармелада, жевательной резинки без сахара и ряда других изделий. "Провести с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания", - сказано в другом распоряжении правительства. В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол. Его участниками также станут импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли, добавили в пресс-службе правительства. Работа идет в рамках реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.
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россия, маркировка товаров, кондитерские изделия, автозапчасти
Экономика, РОССИЯ, маркировка товаров, кондитерские изделия, автозапчасти
Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей
Кабмин РФ утвердил эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов кондитерских изделий и компонентов транспортных средств, следует из документов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести с 1 марта по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в одном распоряжении правительства.
В пресс-службе кабмина уточнили, что постановление устанавливает сроки проведения добровольного эксперимента по маркировке шоколада, мучных кондитерских изделий, желе, мармелада, жевательной резинки без сахара и ряда других изделий.
Кабмин расширил список товаров, которые подлежат обязательной маркировке
"Провести с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания", - сказано в другом распоряжении правительства.
В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол. Его участниками также станут импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли, добавили в пресс-службе правительства.
Работа идет в рамках реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.