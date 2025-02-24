https://1prime.ru/20250224/markirovka-855213057.html

Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей

Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей - 24.02.2025, ПРАЙМ

Утвержден эксперимент по маркировке кондитерских изделий и автозапчастей

Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов кондитерских изделий и компонентов... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:33+0300

2025-02-24T20:33+0300

2025-02-24T20:33+0300

экономика

россия

маркировка товаров

кондитерские изделия

автозапчасти

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке в государственной системе "Честный знак" отдельных видов кондитерских изделий и компонентов транспортных средств, следует из документов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации. "Провести с 1 марта по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в одном распоряжении правительства. В пресс-службе кабмина уточнили, что постановление устанавливает сроки проведения добровольного эксперимента по маркировке шоколада, мучных кондитерских изделий, желе, мармелада, жевательной резинки без сахара и ряда других изделий. "Провести с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания", - сказано в другом распоряжении правительства. В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол. Его участниками также станут импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли, добавили в пресс-службе правительства. Работа идет в рамках реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.

https://1prime.ru/20250210/tovary-854816093.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маркировка товаров, кондитерские изделия, автозапчасти