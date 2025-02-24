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Цена на медь открывает неделю снижением

Цена на медь открывает неделю снижением - 24.02.2025, ПРАЙМ

Цена на медь открывает неделю снижением

Стоимость меди опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:33+0300

2025-02-24T09:33+0300

2025-02-24T09:33+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,55 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,05%, до 9 559 долларов, алюминия - на 1,45%, до 2 688 долларов, стоимость цинка выросла на 0,33%, до 2 928 долларов. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому новости относительно торговой политики страны могут отражаться на котировках металла. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. В ходе разговора обе стороны признали важность китайско-американских торгово-экономических отношений и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, передало Центральное телевидение Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.

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рынки, торги, comex, медь