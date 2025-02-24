https://1prime.ru/20250224/med-855189087.html
Цена на медь открывает неделю снижением
Цена на медь открывает неделю снижением - 24.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь открывает неделю снижением
Стоимость меди опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:33+0300
2025-02-24T09:33+0300
2025-02-24T09:33+0300
экономика
рынки
торги
comex
медь
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.19 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,55 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,05%, до 9 559 долларов, алюминия - на 1,45%, до 2 688 долларов, стоимость цинка выросла на 0,33%, до 2 928 долларов. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому новости относительно торговой политики страны могут отражаться на котировках металла. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. В ходе разговора обе стороны признали важность китайско-американских торгово-экономических отношений и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, передало Центральное телевидение Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
https://1prime.ru/20250221/med-855126778.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, comex, медь
Экономика, Рынки, Торги, Comex, медь
Цена на медь открывает неделю снижением
Стоимость меди опускается в понедельник утром
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.19 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,26%, до 4,55 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,05%, до 9 559 долларов, алюминия - на 1,45%, до 2 688 долларов, стоимость цинка выросла на 0,33%, до 2 928 долларов.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому новости относительно торговой политики страны могут отражаться на котировках металла.
В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. В ходе разговора обе стороны признали важность китайско-американских торгово-экономических отношений и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, передало Центральное телевидение Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Цены на медь продолжают падать