https://1prime.ru/20250224/merts-855205784.html
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц - 24.02.2025, ПРАЙМ
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:24+0300
2025-02-24T16:24+0300
2025-02-24T17:18+0300
политика
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц. "Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине. Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://1prime.ru/20250224/lavrov-855194885.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
Мерц: сделка США и РФ по Украине неприемлема для Киева и для Европы
БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц.
"Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Россия продолжит контакты с США, заявил Лавров