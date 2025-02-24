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Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц - 24.02.2025, ПРАЙМ
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:24+0300
2025-02-24T17:18+0300
политика
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БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц. "Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине. Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
16:24 24.02.2025 (обновлено: 17:18 24.02.2025)
 
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц

Мерц: сделка США и РФ по Украине неприемлема для Киева и для Европы

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц.
"Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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11:58
 
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