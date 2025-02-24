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Минстрой России выпустил инструкцию по борьбе с мошенниками в ЖКХ

Минстрой России выпустил инструкцию по борьбе с мошенниками в ЖКХ - 24.02.2025, ПРАЙМ

Минстрой России выпустил инструкцию по борьбе с мошенниками в ЖКХ

Мошенники обманывают россиян в сфере ЖКХ, раскладывая по почтовым ящикам поддельные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, приглашая в домовой чат и действуя | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:00+0300

2025-02-24T17:00+0300

2025-02-24T17:00+0300

мошенничество

банки

финансы

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян в сфере ЖКХ, раскладывая по почтовым ящикам поддельные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, приглашая в домовой чат и действуя под видом сотрудников коммунальных служб, сообщается в телеграм-канале Минстроя РФ. Министерство совместно с ГИС ЖКХ подготовило памятку о наиболее распространенных способах мошенничества в коммунальной сфере и способах защиты от аферистов. Так, мошенники раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции, которые визуально трудно отличить от настоящих, а QR-код ведет на оплату по мошенническим реквизитам. "Обычно квитанции приходят в одно и то же время, и большая их часть - в период с 1-го по 5-е число каждого месяца. Если квитанция пришла раньше срока или позже, это повод проявить бдительность", - указало ведомство. Среди рекомендаций - зайти в мобильное приложение "Госуслуги Дом" или на портал ГИС ЖКХ, проверить реквизиты получателя платежа в квитанции, посоветоваться с соседями. Также безопасно оплачивать ЖКХ в онлайн-формате, напомнили в Минстрое. Еще один способ мошенничества связан с приглашением вступить домовые чаты. Иногда жители обнаруживают соответствующие объявления в подъездах домов и на инфостендах. Однако попытка перейти по QR-коду оборачивается потерей аккаунта в мессенджере. Чтобы защититься от этого вида обмана, в Минстрое рекомендуют пользоваться официальными чатами. Еще можно посоветоваться с соседями, проверить ссылку, по которой предлагается перейти после считывания QR-кода. Кроме того, объявления мошенников - массовые, поэтому еще одним маркером будет указание адреса дома в приглашении в чат, говорится в памятке министерства. "Иногда мошенники действуют под видом сотрудников коммунальных служб. Они могут прийти с проверкой коммуникаций или предложением замены счетчиков. Собственник обязан пускать в квартиру представителей управляющей организации и рабочих, только если это нужно для осмотра и ремонта коммуникаций. У ремонтной бригады есть документы, подтверждающие полномочия, а собственник не должен ничего платить наличными, если не вызывал мастера сам", - напомнило ведомство. Как указывается в памятке Минстроя, о настоящем визите коммунальные службы должны предупредить заранее, уведомив, кто придет. Визит без предупреждения могут осуществить только для ликвидации аварии. Если срочный доступ нужен, например, для замены счетчиков, то открывать не нужно, как и поддаваться давлению. Если грозят штрафами за отказ открыть дверь, то это мошенники, подчеркнули в министерстве. Также в Минстрое предупредили, что злоумышленники могут звонить или писать в мессенджер, представляясь сотрудниками УК или ресурсоснабжающих организаций. Они будут предлагать перейти по ссылке, назвать код из сообщения или установить на смартфон приложение для оплаты ЖКУ. Но так они получают доступ к аккаунту госуслуг или смартфону пользователя, тем самым могут похитить деньги с банковского счета или оформить кредит на его имя.

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