https://1prime.ru/20250224/mintay-855208890.html
Минсельхоз временно запретил вылов минтая на Дальнем Востоке в мае
Минсельхоз временно запретил вылов минтая на Дальнем Востоке в мае - 24.02.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз временно запретил вылов минтая на Дальнем Востоке в мае
Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне с 16 по 31 мая текущего года, следует из приказа, опубликованного... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:25+0300
2025-02-24T17:25+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне с 16 по 31 мая текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. "Запретить с 16 мая 2025 года по 31 мая 2025 года в Западно-Беринговоморской зоне восточнее 174°00' в.д. промышленное рыболовство минтая всеми орудиями и способами добычи (вылова), при котором независимо от процентного соотношения минтая к другим видам водных биологических ресурсов обеспечиваются систематические (полученные в течение календарного года в результате выполнения подряд двух операций по добыче (вылову) высшие уловы минтая", - говорится в документе. Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования. Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
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минсельхоз, дальний восток, рф, минтай, рыба, ловля, запрет на ловлю рыбы
Минсельхоз, Дальний Восток, РФ, минтай, рыба, ловля, запрет на ловлю рыбы
Минсельхоз временно запретил вылов минтая на Дальнем Востоке в мае
Минсельхоз: в мае временно закрыт вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России закрыло вылов минтая в Западно-Беринговоморской зоне с 16 по 31 мая текущего года, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.
"Запретить с 16 мая 2025 года по 31 мая 2025 года в Западно-Беринговоморской зоне восточнее 174°00' в.д. промышленное рыболовство минтая всеми орудиями и способами добычи (вылова), при котором независимо от процентного соотношения минтая к другим видам водных биологических ресурсов обеспечиваются систематические (полученные в течение календарного года в результате выполнения подряд двух операций по добыче (вылову) высшие уловы минтая", - говорится в документе.
Минсельхоз ссылается на один из пунктов статьи 26 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Этот пункт допускает закрытие рыболовства в определенных районах в отношении отдельных видов водных биоресурсов в целях их сохранения и рационального использования.
Контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
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