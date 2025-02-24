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Мосбиржа запустит на рынке акций торги выходного дня - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/mosbirzha-855209359.html
Мосбиржа запустит на рынке акций торги выходного дня
Мосбиржа запустит на рынке акций торги выходного дня - 24.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит на рынке акций торги выходного дня
Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:37+0300
2025-02-24T17:53+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи."Первого марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении.На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будут изменяться, поясняет биржа.Первого марта торги продлятся в следующем режиме: с 14.00 до 14.10 мск – аукцион открытия, с 14.10 до 19.00 мск – торговый период. 2 марта: 09.50–10.00 мск – аукцион открытия; 10.00–19.00 мск – торговый период.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
17:37 24.02.2025 (обновлено: 17:53 24.02.2025)
 
Мосбиржа запустит на рынке акций торги выходного дня

Мосбиржа с 1 марта запустит на рынке акций торги выходного дня

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи.
"Первого марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении.
На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будут изменяться, поясняет биржа.
Первого марта торги продлятся в следующем режиме: с 14.00 до 14.10 мск – аукцион открытия, с 14.10 до 19.00 мск – торговый период. 2 марта: 09.50–10.00 мск – аукцион открытия; 10.00–19.00 мск – торговый период.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Юань открыл торги в понедельник ростом
10:02
 
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