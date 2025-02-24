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Мосгорсуд рассмотрит жалобу гражданина Франции на приговор

Мосгорсуд рассмотрит жалобу гражданина Франции на приговор - 24.02.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд рассмотрит жалобу гражданина Франции на приговор

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) на трёхлетний приговор по делу об уклонении от исполнения... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:30+0300

2025-02-24T00:30+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) на трёхлетний приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 11.15 мск. Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил Винатье к трём годам колонии общего режима. Его адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать Винатье свободы. Мужчина полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, что позволило ему рассчитывать на более мягкое наказание. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". В ЦОС ФСБ России также сообщали, что Винатье в беседах с экспертами и госслужащими собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ.

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