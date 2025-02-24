https://1prime.ru/20250224/moshenniki-855192252.html
МВД предупредило о распространении дипфейков глав российских регионов
МВД предупредило о распространении дипфейков глав российских регионов - 24.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о распространении дипфейков глав российских регионов
Мошенники активно используют в своих целях фальшивые видео с главами российских регионов, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:52+0300
2025-02-24T10:52+0300
2025-02-24T10:52+0300
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мошенничество
мошенники
дипфейк
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мошенники активно используют в своих целях фальшивые видео с главами российских регионов, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Эксперты отмечают распространение дипфейк-видео с участием глав российских регионов. Мошенники создали фальшивые Telegram-каналы губернаторов Вологодской, Смоленской, Самарской и других областей, где распространяли дезинформацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что распространение информации якобы от официальных источников может преследовать различные цели: начиная от фишинга и заканчивая психологическим воздействием, направленным на дестабилизацию обстановки. При этом большинство фейковых каналов уже помечены Telegram как недостоверные или удалены, добавили в МВД.
https://1prime.ru/20250220/tsb-855092010.html
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мвд, telegram, мошенничество, мошенники, дипфейк
Мошенничество, МВД, Telegram, мошенничество, мошенники, дипфейк
МВД предупредило о распространении дипфейков глав российских регионов
МВД: мошенники распространяют дипфейк-видео с участием глав российских регионов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мошенники активно используют в своих целях фальшивые видео с главами российских регионов, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эксперты отмечают распространение дипфейк-видео с участием глав российских регионов. Мошенники создали фальшивые Telegram-каналы губернаторов Вологодской, Смоленской, Самарской и других областей, где распространяли дезинформацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распространение информации якобы от официальных источников может преследовать различные цели: начиная от фишинга и заканчивая психологическим воздействием, направленным на дестабилизацию обстановки.
При этом большинство фейковых каналов уже помечены Telegram как недостоверные или удалены, добавили в МВД.
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками