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Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах

Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах - 24.02.2025, ПРАЙМ

Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах

Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T07:53+0300

2025-02-24T07:53+0300

2025-02-24T08:06+0300

бизнес

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общество

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сергей собянин

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2025–2026 гг. запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что 1118 объектов социальной инфраструктуры построили в столице с 2011 года. Из них в 2024-м - 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.

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бизнес, общество , москва, сергей собянин