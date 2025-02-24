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Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах
Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах - 24.02.2025, ПРАЙМ
Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах
Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T07:53+0300
2025-02-24T08:06+0300
бизнес
экономика
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2025–2026 гг. запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что 1118 объектов социальной инфраструктуры построили в столице с 2011 года. Из них в 2024-м - 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
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бизнес, общество , москва, сергей собянин
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
07:53 24.02.2025 (обновлено: 08:06 24.02.2025)
 
Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах

Собянин: порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2025–2026 гг. запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что 1118 объектов социальной инфраструктуры построили в столице с 2011 года. Из них в 2024-м - 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
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