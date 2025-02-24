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МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении

МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении - 24.02.2025, ПРАЙМ

МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении

МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении для всех пользователей на Android, рассказали РИА Новости в компании. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T03:46+0300

2025-02-24T03:46+0300

2025-02-24T03:46+0300

технологии

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении для всех пользователей на Android, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении "Мой МТС" на устройствах с операционной системой Android", - сообщили в компании. Отмечается, что перевести деньги можно по номеру телефона любого оператора связи через систему быстрых платежей (СБП) или по номеру карты. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 рублей, максимальная – 400 тысяч рублей. Так, в течение суток можно перевести максимум 800 тысяч рублей, а в течение месяца – до 3 миллионов рублей. В компании добавили, что в скором будущем денежные переводы появятся и для пользователей на iOS. Для перевода нужно выбрать раздел "Деньги", в подразделе "Переводы" найти иконку "Переводы по России". Далее необходимо выбрать источник списания средств: лицевой счет абонента или банковскую карту, ввести сумму перевода и выбрать способ перевода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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