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МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении - 24.02.2025, ПРАЙМ
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МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении
МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении - 24.02.2025, ПРАЙМ
МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении
МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении для всех пользователей на Android, рассказали РИА Новости в компании. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T03:46+0300
2025-02-24T03:46+0300
технологии
россия
москва
мтс
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении для всех пользователей на Android, рассказали РИА Новости в компании. "ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении "Мой МТС" на устройствах с операционной системой Android", - сообщили в компании. Отмечается, что перевести деньги можно по номеру телефона любого оператора связи через систему быстрых платежей (СБП) или по номеру карты. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 рублей, максимальная – 400 тысяч рублей. Так, в течение суток можно перевести максимум 800 тысяч рублей, а в течение месяца – до 3 миллионов рублей. В компании добавили, что в скором будущем денежные переводы появятся и для пользователей на iOS. Для перевода нужно выбрать раздел "Деньги", в подразделе "Переводы" найти иконку "Переводы по России". Далее необходимо выбрать источник списания средств: лицевой счет абонента или банковскую карту, ввести сумму перевода и выбрать способ перевода.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
192
40
технологии, россия, москва, мтс
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
03:46 24.02.2025
 
МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении

МТС запустила денежные переводы по России для пользователей на Android

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении для всех пользователей на Android, рассказали РИА Новости в компании.
"ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, запустила денежные переводы для физических лиц в мобильном приложении "Мой МТС" на устройствах с операционной системой Android", - сообщили в компании.
Отмечается, что перевести деньги можно по номеру телефона любого оператора связи через систему быстрых платежей (СБП) или по номеру карты. Минимальная сумма разового перевода составляет 100 рублей, максимальная – 400 тысяч рублей. Так, в течение суток можно перевести максимум 800 тысяч рублей, а в течение месяца – до 3 миллионов рублей.
В компании добавили, что в скором будущем денежные переводы появятся и для пользователей на iOS.
Для перевода нужно выбрать раздел "Деньги", в подразделе "Переводы" найти иконку "Переводы по России". Далее необходимо выбрать источник списания средств: лицевой счет абонента или банковскую карту, ввести сумму перевода и выбрать способ перевода.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАМТС
 
 
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