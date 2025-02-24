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Нидерланды наказали около 70 компаний за обход санкций против РФ, пишут СМИ

Нидерланды наказали около 70 компаний за обход санкций против РФ, пишут СМИ - 24.02.2025, ПРАЙМ

Нидерланды наказали около 70 компаний за обход санкций против РФ, пишут СМИ

Власти Нидерландов за последние три года наказали около 70 своих компаний, а также граждан за нарушение санкций ЕС против России. Об этом сообщила в понедельник | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:45+0300

2025-02-24T12:45+0300

2025-02-24T12:45+0300

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ГААГА, 24 фев - ПРАЙМ. Власти Нидерландов за последние три года наказали около 70 своих компаний, а также граждан за нарушение санкций ЕС против России. Об этом сообщила в понедельник газета Algemeen Dagblad. "Нидерланды за последние три года наказали не менее 70 компаний и частных лиц за нарушение санкций против России. Кроме того, расследования еще 40 случаев продолжаются", - пишет газета, ссылаясь на данные Службы фискальной информации и расследований страны (FIOD). По данным газеты, за три года ведомство рассмотрело 30 дел. В шести из этих случаев компании и частные лица уже были приговорены судами к штрафам и тюремному заключению на срок до 32 месяцев. Расследования 20 дел все еще продолжаются. Остальные нарушения, в общей сложности 85, были рассмотрены таможенной службой Нидерландов. Среди этих случаев 64 человека были оштрафованы на сумму от 500 до 200 тысяч евро. Шестнадцать дел все еще находятся в производстве, остальные были отклонены или прекращены. При этом, как отметили в FIOD и таможенной службе, нарушения санкционного режима против РФ не всегда совершались преднамеренно. В России неоднократно, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Кроме того, в Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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нидерланды, ес, санкции против рф, запад