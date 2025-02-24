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СМИ: миллионы жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления
СМИ: миллионы жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: миллионы жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления
Более 45 миллионов жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления, сообщает издание Euractiv со ссылкой на расчеты Европейской конфедерации профсоюзов... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:10+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Более 45 миллионов жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления, сообщает издание Euractiv со ссылкой на расчеты Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП). "В 2019 году почти 30,8 миллиона европейцев не могли себе позволить оплату отопления своих домов. К 2023 году это число выросло более чем на 50%, до 47,5 миллиона человек", - пишет издание. По этим подсчетам, более 10% всех жителей ЕС не имеют средств на оплату отопления, при этом половина из этих людей работают. Как пишет издание, в ЕКП отмечают, что от холода в ЕС погибают ежегодно 363 тысячи человек и Еврокомиссии следует принять меры по контролю за ценами на отопление, которые выросли после того, как ЕС начал ограничивать поставки российского газа в Европу.
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ес, общество
СМИ: миллионы жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления
Euractiv: свыше 45 млн жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Более 45 миллионов жителей ЕС не могут позволить себе оплату отопления, сообщает издание Euractiv со ссылкой на расчеты Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП).
"В 2019 году почти 30,8 миллиона европейцев не могли себе позволить оплату отопления своих домов. К 2023 году это число выросло более чем на 50%, до 47,5 миллиона человек", - пишет издание.
По этим подсчетам, более 10% всех жителей ЕС не имеют средств на оплату отопления, при этом половина из этих людей работают.
Как пишет издание, в ЕКП отмечают, что от холода в ЕС погибают ежегодно 363 тысячи человек и Еврокомиссии следует принять меры по контролю за ценами на отопление, которые выросли после того, как ЕС начал ограничивать поставки российского газа в Европу.
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