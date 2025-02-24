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Состояние папы Римского немного улучшилось

Состояние папы Римского немного улучшилось - 24.02.2025, ПРАЙМ

Состояние папы Римского немного улучшилось

Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:56+0300

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папа римский франциск

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ВАТИКАН, 24 фев – ПРАЙМ. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", - отметили в службе.Накануне вечером Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов который тогда потребовал потребовал высокопоточного применения кислорода. При этом у понтифика была обнаружена легкая почечная недостаточность. Состояние Папы названо критическим.В нынешнем коммюнике ватиканская пресс-служба сообщила, что мониторинг легкой степени почечной недостаточности не является поводом для беспокойства."Кислородная терапия продолжается, хотя и с несколько сниженным потоком и процентным содержанием кислорода. Учитывая сложность клинической картины, врачи пока не меняют прогноза", - говорится в сообщении.Понтифик, как заявляется, утром причастился, а днем ​​возобновил трудовую деятельность. Вечером он позвонил в приход в секторе Газа для выражения поддержки.Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

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папа римский франциск