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Состояние папы Римского немного улучшилось - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Состояние папы Римского немного улучшилось
Состояние папы Римского немного улучшилось - 24.02.2025, ПРАЙМ
Состояние папы Римского немного улучшилось
Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:56+0300
2025-02-24T20:59+0300
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 24 фев – ПРАЙМ. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", - отметили в службе.Накануне вечером Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов который тогда потребовал потребовал высокопоточного применения кислорода. При этом у понтифика была обнаружена легкая почечная недостаточность. Состояние Папы названо критическим.В нынешнем коммюнике ватиканская пресс-служба сообщила, что мониторинг легкой степени почечной недостаточности не является поводом для беспокойства."Кислородная терапия продолжается, хотя и с несколько сниженным потоком и процентным содержанием кислорода. Учитывая сложность клинической картины, врачи пока не меняют прогноза", - говорится в сообщении.Понтифик, как заявляется, утром причастился, а днем ​​возобновил трудовую деятельность. Вечером он позвонил в приход в секторе Газа для выражения поддержки.Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
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папа римский франциск
Папа Римский Франциск
20:56 24.02.2025 (обновлено: 20:59 24.02.2025)
 
Состояние папы Римского немного улучшилось

Ватикан: состояние папы Римского немного улучшилось, медики сохраняют осторожный прогноз

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 24 фев – ПРАЙМ. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз, сообщила Служба печати Святого престола.
"Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", - отметили в службе.
Накануне вечером Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов который тогда потребовал потребовал высокопоточного применения кислорода. При этом у понтифика была обнаружена легкая почечная недостаточность. Состояние Папы названо критическим.
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В нынешнем коммюнике ватиканская пресс-служба сообщила, что мониторинг легкой степени почечной недостаточности не является поводом для беспокойства.
"Кислородная терапия продолжается, хотя и с несколько сниженным потоком и процентным содержанием кислорода. Учитывая сложность клинической картины, врачи пока не меняют прогноза", - говорится в сообщении.
Понтифик, как заявляется, утром причастился, а днем ​​возобновил трудовую деятельность. Вечером он позвонил в приход в секторе Газа для выражения поддержки.
Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
 
Папа Римский Франциск
 
 
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