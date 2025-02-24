https://1prime.ru/20250224/pensii-855190722.html

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы - 24.02.2025, ПРАЙМ

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Для обеспечения удовлетворительной пенсии в России необходимо повышать зарплаты бюджетников и включать в систему страхования новых плательщиков из неформального | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:14+0300

2025-02-24T10:14+0300

2025-02-24T11:19+0300

экономика

пенсии

общество

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Для обеспечения удовлетворительной пенсии в России необходимо повышать зарплаты бюджетников и включать в систему страхования новых плательщиков из неформального сектора, сообщает РБК со ссылкой на монографию "Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития".Авторы материала отмечают, что вовлечение пенсионеров в трудовую деятельность будет полезным для бюджетной системы. Несмотря на реализацию пенсионной реформы, текущий уровень пенсионного обеспечения недостаточен для покрытия базовых потребностей. Пенсионная реформа предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.Ситуация с трудовыми ресурсами требует принятия таких мер, так как доля работающих людей уменьшается, а количество пенсионеров растет. Демографические изменения, включающие снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, также приводят к дисбалансу пенсионных систем.По мнению экономистов, неформальный рынок труда сейчас занимает значительную долю в экономике, и авторы призывают привлекать его в страховую систему. В 2019 и 2021 годах доля неформально занятых составляла 17,4%, в 2023 году она снизилась до 15,6%.

https://1prime.ru/20250224/pensiya-855101268.html

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пенсии, общество