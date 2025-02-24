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Экономист назвал категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/pensii-855193960.html
Экономист назвал категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию
Экономист назвал категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию - 24.02.2025, ПРАЙМ
Экономист назвал категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию
Россияне, имеющие страховой стаж работы в течение 42 лет, смогут выйти на пенсию за два года раньше. У женщин этот срок составляет 37 лет. Об этом "Газете.Ru"... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:44+0300
2025-02-24T11:44+0300
экономика
россия
пенсии
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россияне, имеющие страховой стаж работы в течение 42 лет, смогут выйти на пенсию за два года раньше. У женщин этот срок составляет 37 лет. Об этом "Газете.Ru" сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин."Страховой стаж в формуле расчета страховой пенсии не представлен. Но если, например, у мужчины 42 года страхового стажа, то на пенсию можно выйти на два года раньше, но не ранее, чем в 60 лет. Аналогичное правило применяется к женщинам, но, начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее, чем в 55 лет", - подчеркнул собеседник издания.Согласно расчетам, при средней заработной плате страховые пенсии составят около 32 340,33 рублей для женщин и 35 506,91 рубля для мужчин. Больший стаж работы позволит женщинам получать дополнительно 77 6167,92 рубля, а мужчинам - 852 149,04 рубля.Также возможно увеличение размера пенсии при более позднем обращении - например, с 228 пенсионными баллами пенсия составит 42 125,02 рубля, резюмировал собеседник издания.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
11:44 24.02.2025
 
Экономист назвал категорию россиян, которые могут досрочно выйти на пенсию

Экономист Балынин: россияне со стажем в 42 года могут досрочно выйти на пенсию

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россияне, имеющие страховой стаж работы в течение 42 лет, смогут выйти на пенсию за два года раньше. У женщин этот срок составляет 37 лет. Об этом "Газете.Ru" сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
"Страховой стаж в формуле расчета страховой пенсии не представлен. Но если, например, у мужчины 42 года страхового стажа, то на пенсию можно выйти на два года раньше, но не ранее, чем в 60 лет. Аналогичное правило применяется к женщинам, но, начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее, чем в 55 лет", - подчеркнул собеседник издания.
Согласно расчетам, при средней заработной плате страховые пенсии составят около 32 340,33 рублей для женщин и 35 506,91 рубля для мужчин. Больший стаж работы позволит женщинам получать дополнительно 77 6167,92 рубля, а мужчинам - 852 149,04 рубля.
Также возможно увеличение размера пенсии при более позднем обращении - например, с 228 пенсионными баллами пенсия составит 42 125,02 рубля, резюмировал собеседник издания.
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