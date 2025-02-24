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СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:24+0300
2025-02-24T10:24+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает газета Times cо ссылкой на дипломатические источники. Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Стармер посетит Вашингтон в четверг. "По словам высокопоставленных дипломатических источников, каждый из них попытается убедить Трампа отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем", - говорится в материале. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
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общество , украина, ес, дональд трамп
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕС, Дональд Трамп
10:24 24.02.2025
 
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ

Times: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с Россией

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает газета Times cо ссылкой на дипломатические источники.
Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Стармер посетит Вашингтон в четверг.
"По словам высокопоставленных дипломатических источников, каждый из них попытается убедить Трампа отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем", - говорится в материале.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США
21 февраля, 15:53
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАЕСДональд Трамп
 
 
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