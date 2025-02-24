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СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:24+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает газета Times cо ссылкой на дипломатические источники. Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Стармер посетит Вашингтон в четверг. "По словам высокопоставленных дипломатических источников, каждый из них попытается убедить Трампа отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем", - говорится в материале. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
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Политика, Общество , УКРАИНА, ЕС, Дональд Трамп
СМИ: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с РФ
Times: Макрон и Стармер хотят убедить Трампа отказаться от переговоров с Россией
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем, сообщает
газета Times cо ссылкой на дипломатические источники.
Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Стармер посетит Вашингтон в четверг.
"По словам высокопоставленных дипломатических источников, каждый из них попытается убедить Трампа отказаться от двусторонних мирных переговоров с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению безопасности Украины в будущем", - говорится в материале.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
"Лишь небольшой круг". Reuters рассказало о тайных контактах России и США