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Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС

Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ

Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:24+0300

2025-02-24T12:24+0300

2025-02-24T12:24+0300

экономика

дмитрий песков

ес

россия

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Очередной пакет, вполне все, так сказать, прогнозируемо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новый пакет санкций ЕС против России и перспективы отношений с Европой.

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дмитрий песков, ес, россия