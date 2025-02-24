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Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС
Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС
Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:24+0300
2025-02-24T12:24+0300
экономика
дмитрий песков
ес
россия
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Очередной пакет, вполне все, так сказать, прогнозируемо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новый пакет санкций ЕС против России и перспективы отношений с Европой.
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дмитрий песков, ес, россия
Экономика, Дмитрий Песков, ЕС, РОССИЯ
12:24 24.02.2025
 
Песков отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций ЕС

Песков назвал прогнозируемым очередной пакет санкций ЕС в отношении России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России прогнозируемый, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
"Очередной пакет, вполне все, так сказать, прогнозируемо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новый пакет санкций ЕС против России и перспективы отношений с Европой.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС
11:58
 
ЭкономикаДмитрий ПесковЕСРОССИЯ
 
 
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