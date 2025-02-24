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Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике
Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике - 24.02.2025, ПРАЙМ
Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике
Польша в текущем году начнет строительство плавучего терминала по разжижению газа на Балтике, сообщает агентство IAR. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:45+0300
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ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Польша в текущем году начнет строительство плавучего терминала по разжижению газа на Балтике, сообщает агентство IAR. В настоящее время Польша эксплуатирует один наземный терминал по разжижению газа мощностью пять миллиардов кубометров в год. "В этом году начнется строительство плавучего терминала в Гданьском заливе. Это будет еще одна инвестиция, которая повысит энергетическую безопасность Польши и региона", - говорится в сообщении. По данным агентства, мощность нового терминала будет составлять более шести миллиардов кубометров разжижаемого газа в год, а стоимость строительства – 4 - 5 миллиардов злотых (1 – 1,25 миллиарда долларов). Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в конце 2027 - начале 2028 года.
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спг, газ, польша
Энергетика, СПГ, Газ, ПОЛЬША
Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике
IAR: Польша в текущем году начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике
ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Польша в текущем году начнет строительство плавучего терминала по разжижению газа на Балтике, сообщает агентство IAR.
В настоящее время Польша эксплуатирует один наземный терминал по разжижению газа мощностью пять миллиардов кубометров в год.
"В этом году начнется строительство плавучего терминала в Гданьском заливе. Это будет еще одна инвестиция, которая повысит энергетическую безопасность Польши и региона", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, мощность нового терминала будет составлять более шести миллиардов кубометров разжижаемого газа в год, а стоимость строительства – 4 - 5 миллиардов злотых (1 – 1,25 миллиарда долларов).
Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в конце 2027 - начале 2028 года.