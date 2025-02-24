https://1prime.ru/20250224/polsha-855204329.html

Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике

Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике - 24.02.2025, ПРАЙМ

Польша начнет строительство плавучего газового терминала на Балтике

Польша в текущем году начнет строительство плавучего терминала по разжижению газа на Балтике, сообщает агентство IAR. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:45+0300

2025-02-24T15:45+0300

2025-02-24T15:45+0300

энергетика

спг

газ

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg

ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Польша в текущем году начнет строительство плавучего терминала по разжижению газа на Балтике, сообщает агентство IAR. В настоящее время Польша эксплуатирует один наземный терминал по разжижению газа мощностью пять миллиардов кубометров в год. "В этом году начнется строительство плавучего терминала в Гданьском заливе. Это будет еще одна инвестиция, которая повысит энергетическую безопасность Польши и региона", - говорится в сообщении. По данным агентства, мощность нового терминала будет составлять более шести миллиардов кубометров разжижаемого газа в год, а стоимость строительства – 4 - 5 миллиардов злотых (1 – 1,25 миллиарда долларов). Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в конце 2027 - начале 2028 года.

https://1prime.ru/20241218/gaz-853676576.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спг, газ, польша