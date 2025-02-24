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Дуда призвал НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Дуда призвал НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны
Дуда призвал НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны - 24.02.2025, ПРАЙМ
Дуда призвал НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны
Президент Польши Анджей Дуда призывает страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:15+0300
2025-02-24T16:15+0300
политика
польша
нато
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ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призывает страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны. Ранее Дуда не однократно выступал с предложением повышения стандарта военных расходов для стран НАТО с нынешних 2 до 3% ВВП. "Европа должны взять больше ответственности за свою безопасность и за безопасность всего Евросоюза. Возвращение хотя бы до такого уровня расходов на оборону, какой был во времена холодной войны… является очевидной необходимостью", - заявил Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности страны. При этом он напомнил, что на текущий год Польша запланировала военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
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польша
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польша, нато
Политика, ПОЛЬША, НАТО
16:15 24.02.2025
 
Дуда призвал НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны

Дуда призвал альянс вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призывает страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны.
Ранее Дуда не однократно выступал с предложением повышения стандарта военных расходов для стран НАТО с нынешних 2 до 3% ВВП.
"Европа должны взять больше ответственности за свою безопасность и за безопасность всего Евросоюза. Возвращение хотя бы до такого уровня расходов на оборону, какой был во времена холодной войны… является очевидной необходимостью", - заявил Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности страны.
При этом он напомнил, что на текущий год Польша запланировала военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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