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Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса
Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса - 24.02.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса
Российский экспорт мяса в страны Персидского залива в 2024 году вырос на 57% и превысил 100 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:15+0300
2025-02-24T13:15+0300
экономика
сельское хозяйство
персидский залив
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Российский экспорт мяса в страны Персидского залива в 2024 году вырос на 57% и превысил 100 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт мяса и пищевых субпродуктов в страны Персидского залива превысил 100 тысяч тонн. По сравнению с 2023 годом физический объем поставок вырос на 57%. Таким образом, каждая восьмая тонна экспортируемого Россией мяса отправлялась в государства Залива. В структуре поставок основная доля – около 84% – пришлась на куриное мясо, 8% – говядину, 5% – баранину, 2% – мясо индейки", - говорится в сообщении. Также там отметили, что крупнейшим импортером отечественного мяса является Саудовская Аравия, куда в минувшем году было поставлено 84 тысячи тонн. Следом идут ОАЭ - в 2024 году российские поставщики экспортировали туда более 10 тысяч тонн мяса. Тройку лидеров замыкает Иран. "В 2024 году Россия нарастила экспорт всех видов мяса в государства региона. В том числе сюда можно продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и премиальную, что мы видим на примере экспорта говядины", - прокомментировал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении.
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сельское хозяйство, персидский залив
Экономика, Сельское хозяйство, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
13:15 24.02.2025
 
Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса

"Агроэкспорт": РФ поставила в страны Персидского залива более 100 тыс тонн мяса

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа мяса на рынке в Омске
Продажа мяса на рынке в Омске - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Российский экспорт мяса в страны Персидского залива в 2024 году вырос на 57% и превысил 100 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт мяса и пищевых субпродуктов в страны Персидского залива превысил 100 тысяч тонн. По сравнению с 2023 годом физический объем поставок вырос на 57%. Таким образом, каждая восьмая тонна экспортируемого Россией мяса отправлялась в государства Залива. В структуре поставок основная доля – около 84% – пришлась на куриное мясо, 8% – говядину, 5% – баранину, 2% – мясо индейки", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что крупнейшим импортером отечественного мяса является Саудовская Аравия, куда в минувшем году было поставлено 84 тысячи тонн. Следом идут ОАЭ - в 2024 году российские поставщики экспортировали туда более 10 тысяч тонн мяса. Тройку лидеров замыкает Иран.
"В 2024 году Россия нарастила экспорт всех видов мяса в государства региона. В том числе сюда можно продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и премиальную, что мы видим на примере экспорта говядины", - прокомментировал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении.
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