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Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса

Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в страны Персидского залива более ста тысяч тонн мяса

Российский экспорт мяса в страны Персидского залива в 2024 году вырос на 57% и превысил 100 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:15+0300

2025-02-24T13:15+0300

2025-02-24T13:15+0300

экономика

сельское хозяйство

персидский залив

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Российский экспорт мяса в страны Персидского залива в 2024 году вырос на 57% и превысил 100 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, в 2024 году российский экспорт мяса и пищевых субпродуктов в страны Персидского залива превысил 100 тысяч тонн. По сравнению с 2023 годом физический объем поставок вырос на 57%. Таким образом, каждая восьмая тонна экспортируемого Россией мяса отправлялась в государства Залива. В структуре поставок основная доля – около 84% – пришлась на куриное мясо, 8% – говядину, 5% – баранину, 2% – мясо индейки", - говорится в сообщении. Также там отметили, что крупнейшим импортером отечественного мяса является Саудовская Аравия, куда в минувшем году было поставлено 84 тысячи тонн. Следом идут ОАЭ - в 2024 году российские поставщики экспортировали туда более 10 тысяч тонн мяса. Тройку лидеров замыкает Иран. "В 2024 году Россия нарастила экспорт всех видов мяса в государства региона. В том числе сюда можно продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и премиальную, что мы видим на примере экспорта говядины", - прокомментировал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении.

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персидский залив

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сельское хозяйство, персидский залив