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В "М.Видео" рассказали о поставках в Россию геймпадов для игровых приставок
В "М.Видео" рассказали о поставках в Россию геймпадов для игровых приставок - 24.02.2025, ПРАЙМ
В "М.Видео" рассказали о поставках в Россию геймпадов для игровых приставок
"М.Видео-Эльдорадо" не поставляет манипуляторы (геймпады) для игровых приставок Xbox и PlayStation через Евросоюз, они поставляются на рынок "другими путями",... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:49+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" не поставляет манипуляторы (геймпады) для игровых приставок Xbox и PlayStation через Евросоюз, они поставляются на рынок "другими путями", рассказали РИА Новости в этой торговой сети. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России. В том числе туда вошел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. Согласно заявлению совета Евросоюза, они якобы используются для управления беспилотниками. "Что касается геймпадов, то мы не ввозим данные аксессуары из стран ЕС, они поставляются на наш рынок другими путями", - рассказали в компании. Компания объяснила, что с 2022 года игровые консоли Xbox и PlayStation ввозятся в Россию по механизму параллельного импорта, поставки этих устройств самими производителями не осуществляются. Там добавили, что компания ожидает, что дополнительные ограничительные меры со стороны ЕС не окажут значимого влияния на наличие ассортимента Xbox, PlayStation и Nintendo в России.
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бизнес, россия, м.видео, ес
Бизнес, РОССИЯ, М.Видео, ЕС
В "М.Видео" рассказали о поставках в Россию геймпадов для игровых приставок
"М.Видео" не поставляет через ЕС на рынок России геймпады для игровых приставок
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" не поставляет манипуляторы (геймпады) для игровых приставок Xbox и PlayStation через Евросоюз, они поставляются на рынок "другими путями", рассказали РИА Новости в этой торговой сети.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России. В том числе туда вошел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию. Согласно заявлению совета Евросоюза, они якобы используются для управления беспилотниками.
"Что касается геймпадов, то мы не ввозим данные аксессуары из стран ЕС, они поставляются на наш рынок другими путями", - рассказали в компании.
Компания объяснила, что с 2022 года игровые консоли Xbox и PlayStation ввозятся в Россию по механизму параллельного импорта, поставки этих устройств самими производителями не осуществляются.
Там добавили, что компания ожидает, что дополнительные ограничительные меры со стороны ЕС не окажут значимого влияния на наличие ассортимента Xbox, PlayStation и Nintendo в России.
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков