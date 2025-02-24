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Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС
Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:38+0300
2025-02-24T16:38+0300
экономика
ес
чехия
прага
протесты фермеров
акция протеста
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ПРАГА, 24 фев - ПРАЙМ. Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на пограничные КПП в рамках протестной акции против ввоза в государства Евросоюза продовольствия из третьих стран, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на организаторов акции, которыми являются Аграрная палата и Сельскохозяйственный союз. "Чешские фермеры особенно обеспокоены торговым соглашением между ЕС и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, а также беспошлинным импортом с Украины, поскольку считают, что аграрии в вышеупомянутых странах не обязаны придерживаться тех же строгих стандартов, которые существуют в ЕС. Мы призываем правительство Чехии содействовать созданию справедливых условий на европейском рынке", - говорится в требовании организаторов к кабмину, с которым они ознакомили журналистов. Требования фермеров включают отмену торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР, заключение нового соглашения между ЕС и Украиной, обеспечение максимальной защиты внутреннего рынка ЕС. Подобные акции протеста пройдут в четверг также в ряде других стран Евросоюза.
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ес, чехия, прага, протесты фермеров, акция протеста
Экономика, ЕС, ЧЕХИЯ, Прага, протесты фермеров, акция протеста
16:38 24.02.2025
 
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС

Чешские фермеры проведут протест против ввоза продовольствия из третьих стран

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 24 фев - ПРАЙМ. Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на пограничные КПП в рамках протестной акции против ввоза в государства Евросоюза продовольствия из третьих стран, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на организаторов акции, которыми являются Аграрная палата и Сельскохозяйственный союз.
"Чешские фермеры особенно обеспокоены торговым соглашением между ЕС и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, а также беспошлинным импортом с Украины, поскольку считают, что аграрии в вышеупомянутых странах не обязаны придерживаться тех же строгих стандартов, которые существуют в ЕС. Мы призываем правительство Чехии содействовать созданию справедливых условий на европейском рынке", - говорится в требовании организаторов к кабмину, с которым они ознакомили журналистов.
Требования фермеров включают отмену торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР, заключение нового соглашения между ЕС и Украиной, обеспечение максимальной защиты внутреннего рынка ЕС. Подобные акции протеста пройдут в четверг также в ряде других стран Евросоюза.
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ЭкономикаЕСЧЕХИЯПрагапротесты фермеровакция протеста
 
 
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