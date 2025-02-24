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Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС
Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:38+0300
2025-02-24T16:38+0300
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ПРАГА, 24 фев - ПРАЙМ. Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на пограничные КПП в рамках протестной акции против ввоза в государства Евросоюза продовольствия из третьих стран, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на организаторов акции, которыми являются Аграрная палата и Сельскохозяйственный союз. "Чешские фермеры особенно обеспокоены торговым соглашением между ЕС и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, а также беспошлинным импортом с Украины, поскольку считают, что аграрии в вышеупомянутых странах не обязаны придерживаться тех же строгих стандартов, которые существуют в ЕС. Мы призываем правительство Чехии содействовать созданию справедливых условий на европейском рынке", - говорится в требовании организаторов к кабмину, с которым они ознакомили журналистов. Требования фермеров включают отмену торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР, заключение нового соглашения между ЕС и Украиной, обеспечение максимальной защиты внутреннего рынка ЕС. Подобные акции протеста пройдут в четверг также в ряде других стран Евросоюза.
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ес, чехия, прага, протесты фермеров, акция протеста
Экономика, ЕС, ЧЕХИЯ, Прага, протесты фермеров, акция протеста
Чешские фермеры готовят протест против ввоза продовольствия из стран вне ЕС
Чешские фермеры проведут протест против ввоза продовольствия из третьих стран
ПРАГА, 24 фев - ПРАЙМ. Сотни чешских фермеров намерены в четверг 27 февраля выехать на тракторах и иной сельхозтехнике на улицы Праги и других городов республики, а также на пограничные КПП в рамках протестной акции против ввоза в государства Евросоюза продовольствия из третьих стран, сообщило в понедельник издание Novinky со ссылкой на организаторов акции, которыми являются Аграрная палата и Сельскохозяйственный союз.
"Чешские фермеры особенно обеспокоены торговым соглашением между ЕС и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, а также беспошлинным импортом с Украины, поскольку считают, что аграрии в вышеупомянутых странах не обязаны придерживаться тех же строгих стандартов, которые существуют в ЕС. Мы призываем правительство Чехии содействовать созданию справедливых условий на европейском рынке", - говорится в требовании организаторов к кабмину, с которым они ознакомили журналистов.
Требования фермеров включают отмену торгового соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР, заключение нового соглашения между ЕС и Украиной, обеспечение максимальной защиты внутреннего рынка ЕС. Подобные акции протеста пройдут в четверг также в ряде других стран Евросоюза.
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