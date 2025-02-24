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Экспортные цены на российскую пшеницу растут с конца января

Экспортные цены на российскую пшеницу растут с конца января - 24.02.2025, ПРАЙМ

Экспортные цены на российскую пшеницу растут с конца января

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличились за месяц на 16 долларов, до 252 долларов за тонну, рост фиксируется с конца января, сообщает | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:47+0300

2025-02-24T15:47+0300

2025-02-24T15:47+0300

экономика

пшеница

россия

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличились за месяц на 16 долларов, до 252 долларов за тонну, рост фиксируется с конца января, сообщает аналитический центр "Русагротранс". "Рост цен на российскую пшеницу, который начался в конце января, продолжился. Так, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале-марте увеличились до 252 долларов за тонну FOB (поставка на условиях free on board – ред.) (+7 долларов за тонну за неделю и +16 долларов за тонну за месяц). Цены практически достигли уровня конца мая 2024 года, когда мировой рынок отреагировал на потенциальные потери урожая из-за возвратных заморозков в России", - говорится в сообщении. Кроме того, там отмечают, что растет цена и на пшеницу из других стран. Так, цены на румынскую пшеницу выросли до 250 долларов за тонну, что на два доллара больше, чем неделей ранее, американская – до 252 долларов за тонну (+6 долларов за неделю), аргентинская – до 239 долларов за тонну, что на 1 доллар больше. При этом французская пшеница подешевела до 244 долларов за тонну, что на 2 доллара меньше, чем на прошлой неделе. Саудовская Аравия приобрела 920 тысяч тонн пшеницы с поставкой с 1 мая по 15 июля, в том числе российской, по средней расчетной цене около 250 долларов за тонну, а Бангладеш приобрел 50 тысяч тонн пшеницы из причерноморского региона по расчетной цене около 252 долларов за тонну FOB, добавили в "Русагротрансе". На биржевом рынке пшеницы зафиксировано падение после резкого укрепления в конце прошлой и начале текущей недели. Сильные морозы в США и России оказали лишь временную поддержку биржам, поскольку снежный покров на большей части подверженной морозам территории ослабил опасения относительно существенной гибели посевов, уточнили в аналитическом центре. Внутренний рынок пшеницы на текущей неделе не претерпел значительных изменений на европейской части России и немного укрепился в Сибири, заключили в центре.

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пшеница, россия