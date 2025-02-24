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Россия почти удвоила поставки птицеводческой продукции в Саудовскую Аравию

Россия почти удвоила поставки птицеводческой продукции в Саудовскую Аравию - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россия почти удвоила поставки птицеводческой продукции в Саудовскую Аравию

Россия в 2024 году нарастила поставки мяса и субпродуктов птицы в Саудовскую Аравию до 78,3 тысяч тонн, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщает... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T18:44+0300

2025-02-24T18:44+0300

2025-02-24T18:44+0300

экономика

птицеводство

россия

саудовская аравия

россельхознадзор

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила поставки мяса и субпродуктов птицы в Саудовскую Аравию до 78,3 тысяч тонн, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщает Россельхознадзор. "В целом за 2024 год в указанную страну было вывезено 78,3 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы. Это в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, когда было отгружено 46,1 тысячи тонн птицеводческой продукции", - говорится в сообщении. Кроме того, экспорт зерна и продуктов его переработки из России в Саудовскую Аравию в 2024 году составил 4,49 миллиона тонн, с начала 2025 года - 261 тысяча тонн, что на 43% выше аналогичного периода 2024 года. "Россия заинтересована в дальнейшем наращивании поставок российской зерновой продукции в эту страну, ежегодно Саудовская Аравию импортирует до 4-5,2 миллиона тонн пшеницы", - заключили в службе.

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саудовская аравия

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птицеводство, россия, саудовская аравия, россельхознадзор