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Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента

Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента

Добавлены подробности (4-8 абзацы), расширен лид | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:00+0300

2025-02-24T00:00+0300

2025-02-24T00:00+0300

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Добавлены подробности (4-8 абзацы), расширен лид МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу со дня его подписания. Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда. "В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", - сообщается в релизе фонда. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок. По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка. "В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США", - добавили в фонде.

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