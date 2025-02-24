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Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента
Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента
Добавлены подробности (4-8 абзацы), расширен лид | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T00:00+0300
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Добавлены подробности (4-8 абзацы), расширен лид
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда.
"В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", - сообщается в релизе фонда.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
"В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США", - добавили в фонде.
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Экономика, МОСКВА, ЗАПАД, РФ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Сергей Лавров, РФПИ, МИД РФ, МИД
Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента
Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента
Добавлены подробности (4-8 абзацы), расширен лид
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Дмитриев сохраняет свою должность руководителя фонда.
"В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального Юга, так и с государствами Запада, в том числе США", - сообщается в релизе фонда.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
"В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США", - добавили в фонде.