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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. По данный телеканала, телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и Путин состоялся во вторник 24 февраля во второй половине дня. Кроме того, уточняется, что разговор состоялся по инициативе России.Подробности прошедшего телефонного разговора уточняются.

https://1prime.ru/20250224/putin-855197086.html

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россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, пекин, телефонный разговор