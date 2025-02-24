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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:00+0300
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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. По данный телеканала, телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и Путин состоялся во вторник 24 февраля во второй половине дня. Кроме того, уточняется, что разговор состоялся по инициативе России.Подробности прошедшего телефонного разговора уточняются.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Пекин, Телефонный разговор
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
CCTV: Путин в понедельник провел телефонный разговор с председателем Китая
ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данный телеканала, телефонный разговор председателя Китая Си Цзиньпина и Путин состоялся во вторник 24 февраля во второй половине дня. Кроме того, уточняется, что разговор состоялся по инициативе России.
Подробности прошедшего телефонного разговора уточняются.
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