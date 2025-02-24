https://1prime.ru/20250224/putin-855216012.html

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редкоземельных металлов

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редкоземельных металлов - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редкоземельных металлов

Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T22:30+0300

2025-02-24T22:30+0300

2025-02-24T22:37+0300

экономика

владимир путин

редкоземельные элементы

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил предметно рассмотреть развитие в России индустрии редких и редкоземельных металлов. "Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем Форуме будущих технологий, имею в виду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов. Я во вступительном слове об этом говорил, и в ходе дискуссии мы так или иначе эту тему затрагивали", - сказал Путин в ходе совещания по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов.По словам главы государства, редкие металлы востребованы во всех отраслях нового технологического уклада, это важно для экономики РФ."Отмечу, что это направление (развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов - ред.) является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин.Развитие отрасли редкоземельных металлов необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики России, подчеркнул президент."По сути (при разговоре о развитии отрасли редкоземельных металлов - ред.), речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса. И конечно необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики", - сказал Путин.По его словам, объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно.Глава государства добавил, что России нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов к 2030 году, это необходимо для развития экономики и промышленности страны."Чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики и чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется "Новые материалы и химия". В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250221/prezident-855145141.html

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владимир путин, редкоземельные элементы