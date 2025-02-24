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Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам

Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам

Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:04+0300

2025-02-24T23:04+0300

2025-02-24T23:06+0300

экономика

владимир путин

россия

сша

украина

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам главы государства, Россия является одной из стран-лидеров по запасам редкоземельных металлов."Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере, в Мурманске, и на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, и на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, и в Тыве. Это достаточно капиталоёмкие инвестиции, проекты", - сказал Путин.Он добавил, что Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах РФ."Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - сказал ПутинГоворя о возможном соглашении по редкоземельным металлам между США и Украиной, Путин подчеркнул, что оно никак не касается России."Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, как они, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело", - сказал Путин.Он добавл, что никак не оценивает возможное соглашение США с Украиной по редкоземельным металлам и "даже думать" не хочет "на эту тему".При этом, по словам президента, ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки."Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкие и редкоземельные металлы очень важны, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что у России на порядок больше редкоземельных ресурсов, чем на Украине."У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250221/prezident-855145141.html

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владимир путин, россия, сша, украина, редкоземельные элементы