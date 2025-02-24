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Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - 24.02.2025, ПРАЙМ
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:47+0300
2025-02-24T23:47+0300
россия
владимир путин
европа
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250224/putin-855217545.html
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россия, владимир путин, европа
РОССИЯ, Владимир Путин, ЕВРОПА
23:47 24.02.2025
 
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин

Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 23:43
 
РОССИЯВладимир ПутинЕВРОПА
 
 
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