https://1prime.ru/20250224/putin-855217708.html

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - 24.02.2025, ПРАЙМ

Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин

Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:47+0300

2025-02-24T23:47+0300

2025-02-24T23:47+0300

россия

владимир путин

европа

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250224/putin-855217545.html

европа

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россия, владимир путин, европа