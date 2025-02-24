https://1prime.ru/20250224/putin-855217708.html
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин - 24.02.2025, ПРАЙМ
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:47+0300
2025-02-24T23:47+0300
2025-02-24T23:47+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин. "Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250224/putin-855217545.html
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россия, владимир путин, европа
РОССИЯ, Владимир Путин, ЕВРОПА
Европа не может ничего требовать от России, заявил Путин
Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Европа не может ничего требовать от РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы - ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин сообщил, что сущностно еще не обсуждал решение конфликта с Трампом