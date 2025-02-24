https://1prime.ru/20250224/putin-855217934.html
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США
Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:50+0300
2025-02-24T23:50+0300
2025-02-24T23:50+0300
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
https://1prime.ru/20250224/tramp-855217809.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США
Путин: ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"