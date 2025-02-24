Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250224/putin-855217934.html
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США
Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:50+0300
2025-02-24T23:50+0300
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139856_0:32:3531:2018_1920x0_80_0_0_faa284b804a9646d0d61563d24de1faf.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин. "Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
https://1prime.ru/20250224/tramp-855217809.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139856_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_f24938dc08851daad6c8ccc8e104884a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
23:50 24.02.2025
 
Путин рассказал, чему будут посвящены ближайшие контакты с США

Путин: ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ближайшие контакты РФ и США будут посвящены, прежде всего, двусторонним отношениям, заявил президент России Владимир Путин.
"Для того, чтобы решать сложные, острые вопросы, в том числе и на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. Он должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде, именно этому будут посвящены ближайшие контакты на высоком уровне", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и такой сложный, как украинский конфликт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"
Вчера, 23:48
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала