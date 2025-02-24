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Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения - 24.02.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Республики Тыва, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:21+0300

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Республики Тыва, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму, при этом больше других банкам задолжали жители северных регионов, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ В России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5%, или на 1,8 триллиона рублей. При этом более низкие темпы прироста задолженности физических лиц последний раз были в 2016 году, когда объем кредитов вырос немногим более чем на 1%. Также для сравнения: задолженность по кредитам населения перед банками в 2016 году составляла чуть менее 11 триллионов рублей – таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей, до 459 тысяч рублей. Вместе с тем средняя номинальная заработная плата выросла заметно больше, чем задолженность. Таким образом, закредитованность населения (отношение долга к заработанной плате), снизилась достаточно значительно и составила 51,3% против 57,1% в исследовании 2024 года. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты свидетельствуют, что ситуация с закредитованностью населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение задолженности по кредитам к зарплате изменяется в диапазоне от 15% до 150%. НАИМЕНЬШАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НА ЮГЕ В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы Юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 14,9%), но остается намного ниже средних значений. На второй строчке расположилась Республика Крым с результатом 30,4%. На третьем и четвертом местах находятся Республика Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 30,5% и 31% соответственно. Замыкает первую пятерку Чеченская Республика, в которой отношение заработной платы и задолженности составляет 31%. В целом соотношение задолженности и зарплаты менее 40% наблюдается только в восьми регионах. В эту группу вошел Чукотский автономный округ, где уровень закредитованности составляет 34,6%. Кроме того, относительно низкий уровень задолженности к зарплате зафиксирован в Москве (35,3% и седьмое место в рейтинге). Таким образом, эксперты приходят к выводу о том, что несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость, москвичи достаточно умеренно берут кредиты и в основном предпочитают тратить без привлечения заемных ресурсов. Напротив, в северной столице – в Санкт-Петербурге – ситуация с закредитованностью несколько хуже, чем в Москве, соотношение долга и зарплаты составляет почти 51,8%, а сам город расположился на 19-м месте. И замыкает упомянутую группу восьми регионов Ненецкий автономный округ с показателем 38,3%. ВЫСОКАЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах РФ: в Республике Тыва и Республике Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у Тывы находится на уровне 151,6% (годом ранее было 149,4%), а у Республики Калмыкия – 123,3%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты немногим превышает 80%. В 2024 году в 13 регионах отношение долга к зарплате превышает 70%, а более 60% наблюдались еще в 23 регионах. При этом в прошлогоднем исследовании количество регионов с существенной закредитованностью было больше – уровень закредитованности выше 70% наблюдался у 26 регионов, а 60% и более еще у 36 регионов. Таким образом, в 2024 году ситуация в части закредитованности населения стала более благоприятной, отмечают аналитики. ДОЛГИ БАНКАМ Согласно результатам исследования, по России средний объем задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя составляет 459 тысяч рублей. По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Республика Тыва. В этом регионе средняя кредитная задолженность экономически активного жителя составляет чуть более миллиона рублей. Для сравнения: два года назад эта задолженность в Тыве составляла 530 тысяч рублей, то есть она почти удвоилась за столь короткий срок. Вторым по абсолютному размеру среднего долга перед банками является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 843 тысячи рублей. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 780, 708 и 694 тысячи рублей соответственно. В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного экономически активного жителя также вошли: Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Республика Калмыкия и Московская область. В этих регионах объем среднедушевой задолженности варьировался в диапазоне от 590 до 665 тысяч рублей. В свою очередь Москва, занимает 12-е место по абсолютному объему банковских кредитов в среднем на одного человека, с объем задолженности в 578 тысяч рублей, а Санкт-Петербург расположился на 13-й строчке по данному показателю (573 тысячи рублей). Наиболее низкий уровень задолженности населения перед банками отмечается тех же пяти южных регионах, которые лидируют по показателю низкой закредитованности. Так, в Республике Ингушетия объем банковских кредитов на одного экономически активного жителя составляет 64 тысячи рублей, что более чем в 16 разе меньше, чем у лидера Республики Тыва. Второе и третье места у Чеченской Республики и у Республики Дагестан, где в среднем кредитная задолженность составляет 134 и 139 тысяч рублей. РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ За последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла в 82 регионах России, хотя в предыдущие семь лет прирост наблюдался во всех регионах. Эксперты отмечают, что в основном задолженность росла из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55%, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Республика Тыва, где задолженность по итогам 2024 года выросла на 206 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 57,7% до 60%. Республика Калмыкия стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на экономически активного жителя – плюс 60 тысяч рублей. На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Удмуртская Республика и Республика Бурятия, здесь задолженность перед банками в 2024 году увеличилась на 59,4 и 58,6 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Республика Саха (Якутия), где долговая нагрузка одного человека увеличилась на 54 тысячи рублей. В целом же прирост более 30 тысяч рублей наблюдался в 20 регионах. Стоит отметить, что быстрее всего росли долги в регионах, где они в основном уже высокие. Снижение задолженности в 2024 году наблюдалось в Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра и Ненецком автономном округе. Объем задолженности на одного экономически активного жителя в Республика Коми снизился на 17,5 тысячи рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра и Ненецком автономном округе снижение составило 13,5 и 6,3 тысячи рублей соответственно. В процентном отношении прирост задолженности более чем на 10% наблюдался в 12 регионах. Наибольший прирост в 2024 году продемонстрировала Республика Тыва, где ссудная задолженность в 2024 году выросла почти на 24,7%. Вторым и третьим регионами по приросту задолженности стали Республика Крым и Севастополь – +21,7% и +20,4% соответственно. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объем кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2024 года по 1 декабря 2024 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2025 года. В расчетах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

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