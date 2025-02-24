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Решетников оценил текущий курс рубля
Решетников оценил текущий курс рубля - 24.02.2025, ПРАЙМ
Решетников оценил текущий курс рубля
Текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте, сообщил... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:18+0300
2025-02-24T12:18+0300
2025-02-24T12:18+0300
экономика
рубль
мэр
максим решетников
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Если говорить о курсе именно в 88 рублей за доллар, то он, конечно, более крепкий, чем баланс, который мы видели и который сейчас стоит в наших прогнозах. Новые оценки будем готовить в марте", - сказал Решетников. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
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рубль, мэр, максим решетников
Экономика, рубль, МЭР, Максим Решетников
Решетников оценил текущий курс рубля
Решетников: текущий курс рубля крепче баланса, заложенного в прогнозе МЭР
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Если говорить о курсе именно в 88 рублей за доллар, то он, конечно, более крепкий, чем баланс, который мы видели и который сейчас стоит в наших прогнозах. Новые оценки будем готовить в марте", - сказал Решетников.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.
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