https://1prime.ru/20250224/rubl-855195809.html

Решетников оценил текущий курс рубля

Решетников оценил текущий курс рубля - 24.02.2025, ПРАЙМ

Решетников оценил текущий курс рубля

Текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте, сообщил... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:18+0300

2025-02-24T12:18+0300

2025-02-24T12:18+0300

экономика

рубль

мэр

максим решетников

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Если говорить о курсе именно в 88 рублей за доллар, то он, конечно, более крепкий, чем баланс, который мы видели и который сейчас стоит в наших прогнозах. Новые оценки будем готовить в марте", - сказал Решетников. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году курс доллара составит в среднем 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах - 100 и 103,2 рубля соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, мэр, максим решетников