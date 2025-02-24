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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника - 24.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:54+0300

2025-02-24T12:54+0300

2025-02-24T12:54+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного воздействия, следует из данных торговой площадки. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,06 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, однако близко к пиковым значениям он пробыл недолго. Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 рублей, юаня - 11,6-13 рублей", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

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