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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/rubl-855197734.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника - 24.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:54+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного воздействия, следует из данных торговой площадки. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,06 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, однако близко к пиковым значениям он пробыл недолго. Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 рублей, юаня - 11,6-13 рублей", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
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рынки, рф, ес, рубль, юань
Экономика, Рынки, РФ, ЕС, рубль, юань
12:54 24.02.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника

Курс рубля к юаню демонстрирует снижение без влияния пакета санкций

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного воздействия, следует из данных торговой площадки.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,06 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, однако близко к пиковым значениям он пробыл недолго.
Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 рублей, юаня - 11,6-13 рублей", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
10:19
 
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