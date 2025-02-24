https://1prime.ru/20250224/rubl-855197734.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника - 24.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:54+0300
2025-02-24T12:54+0300
2025-02-24T12:54+0300
экономика
рынки
рф
ес
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного воздействия, следует из данных торговой площадки. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,06 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, однако близко к пиковым значениям он пробыл недолго. Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 рублей, юаня - 11,6-13 рублей", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
https://1prime.ru/20250224/yuan-855190972.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, рф, ес, рубль, юань
Экономика, Рынки, РФ, ЕС, рубль, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в начале торгов понедельника
Курс рубля к юаню демонстрирует снижение без влияния пакета санкций
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов понедельника умеренно снижается, а новый пакет санкций ЕС пока не оказывает на него серьезного воздействия, следует из данных торговой площадки.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.41 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 12,06 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, однако близко к пиковым значениям он пробыл недолго.
Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 рублей, юаня - 11,6-13 рублей", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей