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Рубль на Мосбирже консолидируется в легком минусе

Рубль на Мосбирже консолидируется в легком минусе - 24.02.2025, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже консолидируется в легком минусе

Российская валюта, после сильного роста на прошлой неделе, в понедельник торгуется преимущественно в небольшом минусе против юаня, который на Московской бирже... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:27+0300

2025-02-24T17:27+0300

2025-02-24T17:27+0300

экономика

рубль

мосбиржа

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта, после сильного роста на прошлой неделе, в понедельник торгуется преимущественно в небольшом минусе против юаня, который на Московской бирже удерживается выше уровня 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.13 мск повышался на 4 копейки, до 12,04 рубля. Повышение составило 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,98-12,19 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 7,4 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,09 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,4 против 7,251 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2%. На форексе доллар торгуется по 87,38 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Российская валюта в понедельник торгуется преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. При этом китайская валюта, завершившая прошлую неделю сильным падением (на 48 копеек) ровно на отметке 12 рублей, пытается удержаться выше нее. "Спрос на иностранную валюту, скорее всего, постепенно увеличивается со стороны импорта. Этому способствует восстановление потребительской активности после спада, традиционно происходящего в начале года вслед за предпраздничным всплеском. К тому же курс рубля остается на завышенном уровне с точки зрения сбалансированности госбюджета и стабильности доходов экспортеров", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В частности, глава министерства экономического развития Максим Решетников заявил в понедельник, что текущий курс в 88 рублей за доллар крепче баланса, заложенного в прогнозе Минэкономразвития, новые оценки министерство подготовит уже в марте. При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи составляют 0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY против -0,21% в пятницу. Внешние факторы формируют нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.14 мск повышалась на 0,1%, до 74,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня на Мосбирже на начавшейся неделе может опять на время уходить ниже 12 рублей, но неделю он должен закончить выше этого уровня, в том числе на фоне завершения налогового периода февраля, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пока возвращению котировок рубля к более низким экономически оправданным значениям продолжает препятствовать навес продаж инвалюты со стороны экспортеров, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Скорее всего, это дополнительное предложение валюты уже в ближайшие сессии исчерпает себя, и рубль перейдет к ослаблению. Курс юаня способен в конце недели вернуться выше 12,25 рубля", - оценивает он.

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рубль, мосбиржа