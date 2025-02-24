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Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае
Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае - 24.02.2025, ПРАЙМ
Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае
Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. | 24.02.2025, ПРАЙМ
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новый банк развития брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - ПРАЙМ. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. "Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ. По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение. Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.
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новый банк развития брикс, китай
Новый банк развития БРИКС, КИТАЙ
23:51 24.02.2025
 
Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае

Глава Нового банка развития БРИКС Руссефф госпитализирована в Китае

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - ПРАЙМ. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo.
"Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ.
По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение.
Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.
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