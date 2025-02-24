https://1prime.ru/20250224/russeff-855218161.html

Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае

Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае - 24.02.2025, ПРАЙМ

Главу Нового банка развития БРИКС госпитализировали в Китае

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:51+0300

2025-02-24T23:51+0300

2025-02-24T23:51+0300

новый банк развития брикс

китай

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - ПРАЙМ. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. "Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ. По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение. Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.

https://1prime.ru/20241114/briks-852810006.html

китай

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новый банк развития брикс, китай