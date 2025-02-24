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Рябков оценил предложения Путина по решению украинского конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Рябков оценил предложения Путина по решению украинского конфликта
Рябков оценил предложения Путина по решению украинского конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил предложения Путина по решению украинского конфликта
В предложениях президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых в июне прошлого года, есть значительный компромиссный... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:12+0300
2025-02-24T09:12+0300
политика
россия
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сергей рябков
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. В предложениях президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых в июне прошлого года, есть значительный компромиссный заряд, Россия открыта к решению конфликта на основе баланса интересов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Идеи и предложения, которые выдвигались президентом России Владимиром Путиным 14 июня прошлого года на встрече с руководством МИД, уже сами по себе несли значительный компромиссный заряд. Если их внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов. Мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед. Совсем наоборот. Здесь нет никаких элементов безаппеляционности", - сказал Рябков. При этом он пояснил, что у России не появилось большего понимания о том, что представляет "мирный план" президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию после российско-американской встречи в Эр-Рияде на прошлой неделе. "На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе, последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим. Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков. В минувшем июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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россия, москва, сергей рябков, владимир путин, украина, сша, дональд трамп, нато
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Рябков, Владимир Путин, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
09:12 24.02.2025
 
Рябков оценил предложения Путина по решению украинского конфликта

Рябков: в идеях Путина по решению кризиса на Украине есть компромиссный заряд

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. В предложениях президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых в июне прошлого года, есть значительный компромиссный заряд, Россия открыта к решению конфликта на основе баланса интересов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идеи и предложения, которые выдвигались президентом России Владимиром Путиным 14 июня прошлого года на встрече с руководством МИД, уже сами по себе несли значительный компромиссный заряд. Если их внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов. Мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед. Совсем наоборот. Здесь нет никаких элементов безаппеляционности", - сказал Рябков.
При этом он пояснил, что у России не появилось большего понимания о том, что представляет "мирный план" президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию после российско-американской встречи в Эр-Рияде на прошлой неделе.
"На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе, последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим. Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее", - сказал Рябков.
В минувшем июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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