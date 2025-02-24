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Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков
Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков - 24.02.2025, ПРАЙМ
Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков
Россия в значительной мере приспособилась к односторонним санкциям, которые считает нелегитимными, но говорить о том, что в таких условиях нет возможностей для... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:53+0300
2025-02-24T09:53+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Россия в значительной мере приспособилась к односторонним санкциям, которые считает нелегитимными, но говорить о том, что в таких условиях нет возможностей для движения вперед в диалоге и работе с США, было бы неправильно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "К санкциям мы в значительной мере приспособились. Но говорить о том, что нет возможностей для движения вперед даже в нынешних обстоятельствах, было бы неправильно. Хотя расчеты в долларах, например, за нефть - это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес. Но мы не инициируем вопрос об отмене санкций. Мы занимаем в этом плане достаточно последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что санкции такого рода изначально нелегитимны. Это инструмент шантажа и давления и инструмент решения задач в сфере экономики, в сфере конкуренции внеэкономическими мерами принуждения. Никто эту позицию не отменял, и мы из нее исходим", - сказал Рябков. По его словам, нефтяной рынок в принципе "традиционно долларовый". "Поэтому если здесь что-то можно будет осуществлять и дальше в долларах, наверное, мы не будем против этого", - предположил замминистра. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в ней участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Кроме того, Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде "была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
09:53 24.02.2025
 
Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков

Рябков: даже в условиях санкций у России есть возможность вести диалог с США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Россия в значительной мере приспособилась к односторонним санкциям, которые считает нелегитимными, но говорить о том, что в таких условиях нет возможностей для движения вперед в диалоге и работе с США, было бы неправильно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К санкциям мы в значительной мере приспособились. Но говорить о том, что нет возможностей для движения вперед даже в нынешних обстоятельствах, было бы неправильно. Хотя расчеты в долларах, например, за нефть - это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес. Но мы не инициируем вопрос об отмене санкций. Мы занимаем в этом плане достаточно последовательную и принципиальную позицию, базирующуюся на том, что санкции такого рода изначально нелегитимны. Это инструмент шантажа и давления и инструмент решения задач в сфере экономики, в сфере конкуренции внеэкономическими мерами принуждения. Никто эту позицию не отменял, и мы из нее исходим", - сказал Рябков.
По его словам, нефтяной рынок в принципе "традиционно долларовый".
"Поэтому если здесь что-то можно будет осуществлять и дальше в долларах, наверное, мы не будем против этого", - предположил замминистра.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в ней участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Кроме того, Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде "была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного сотрудничества".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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