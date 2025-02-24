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Фондовые индексы АТР снижаются после переговоров США и КНР по торговле

Фондовые индексы АТР снижаются после переговоров США и КНР по торговле - 24.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР снижаются после переговоров США и КНР по торговле

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются после проведения переговоров между Китаем и США... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T08:19+0300

2025-02-24T08:19+0300

2025-02-24T08:19+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются после проведения переговоров между Китаем и США относительно дальнейшей торговой политики двух стран, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11%, до 3 375,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite символически рос - на 0,07%, до 2 0090,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,57%, до 23 344,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,62%, до 2 638,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 294,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,29%, до 38 285 пунктов. В пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров в формате видеоконференции с министром финансов США Скоттом Бессентом сообщил, что Пекин выразил серьезную озабоченность недавними американскими пошлинами в отношении Китая. В ходе разговора обе стороны признали важность китайско-американских торгово-экономических отношений и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, передало Центральное телевидение Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.

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рынки, торги, азиатско-тихоокеанский регион, индексы, китай, сша, дональд трамп