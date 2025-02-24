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Рыночная консолидация

Рыночная консолидация - 24.02.2025, ПРАЙМ

Рыночная консолидация

Инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,28% до 3283,29 п., индекс РТС показал рост на 0,1% до 1173,12 п. Тем | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T08:55+0300

2025-02-24T08:55+0300

2025-02-24T08:55+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,28% до 3283,29 п., индекс РТС показал рост на 0,1% до 1173,12 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса повысились, на 3,09% и на 5,59% соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, практически не изменился за неделю, снизившись на символические 0,09%.Кривая доходности ОФЗ на отрезке 2-10 лет за прошедшую неделю сместилась вниз на 7-26 б. п., сильнее всего снизилась доходность на дальнем отрезке кривой. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций немного расширился, до 227 б. п. с 208 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. Тем не менее это вряд ли окажет давление на рыночные настроения на фондовом рынке, учитывая сохраняющийся спрос на дальнем отрезке кривой, который может отражать приток "умных денег" на фондовый рынок.Объем денежной массы в России (агрегат М2) сократился в январе на 0,6% по сравнению с декабрем, когда месячный прирост М2 составил 5,6%. По сравнению с тем же периодом прошлого года индикатор М2 в январе повысился на 19,2% (по сост. на 1 февраля), в то время как годовые темпы роста не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В принципе замедление темпов роста денежной массы носит сезонный характер и его можно рассматривать в качестве еще одного дезинфляционного фактора, который позволяет надеяться на дальнейшее ослабление инфляционного давления.Котировки золота в начале новой недели консолидируются вблизи 3000 долларов США за унцию после роста на 1,87% на прошлой неделе. На рынке не хватает импульса для преодоления котировками золота круглой отметки, хотя достижение (преодоление) уровня 3000 долларов за унцию золота – это лишь вопрос времени (возможно непродолжительного). Тем не менее не приходится также исключать возможной фиксации прибыли инвесторами, в случае повышения котировок золота до указанной отметки.На российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными, возможно, темпами. Основной рост по индексу МосБиржи на прошлой неделе пришелся на понедельник, в то время как в остальные дни индекс консолидировался в границах узкого диапазона 3250-3300 п. на фоне ротации средств инвесторов из фондов денежного рынка в другие инструменты, в том числе рынка акций. По оценке главы МосБиржи Виктора Жидкова, за последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка около 15 млрд руб., из которых около 45% были инвестированы на рынке акций. Это отражает интерес инвесторов к рынку акций и при прочих равных выступает в пользу дальнейшего роста фондовых индексов по завершению консолидации.

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2025

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков